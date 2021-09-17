Vali Günaydın: 'Kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkânlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz' - Haberler
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Vali Günaydın: "Kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkânlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkanlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkanlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Günaydın mesajında şunları belirtti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ile "mareşal" rütbesinin verilişinin 100. yıl dönümünü ve kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü hep birlikte idrak ediyoruz. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır. Bizler, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığımız aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını, kahramanlıklarını sonsuza kadar unutamayacağız. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır. Uğruna büyük bedeller ödediğimiz cennet vatanımız, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Bu mukaddes mirası canımız pahasına korumak, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzdur. Gaziler günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; aziz şehitlerimizin fedakar yakınlarının ve kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkanlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." - KAYSERİ

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Haber: Vali Günaydın: 'Kahraman gazilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bütün imkânlarımız ile yanlarında olmaya devam edeceğiz' - Haberler
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