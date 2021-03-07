Vali Günaydın, "Kadınların, devletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir"
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Vali Günaydın, "Kadınların, devletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir"

07.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:38
Vali Günaydın,

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, "8 Mart, toplumumuzun temel taşı olan, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda önemli roller üstlenen, varlıklarıyla, fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür.

Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (SAV)'in "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisi şerifi; annelerimizin, kadınlarımızın hayatımızda ne kadar değerli olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi, sabır ve fedakarlık duygusuyla hayatımızı anlamlandıran, dünyayı yaşanır kılan en kıymetli, en müstesna değerlerimizdir" ifadesine er verdiği mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. Yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.

Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla her güçlüğü yenmiş bir milletiz. Günümüzde de kadınlarımızın, eğitimden bilime, spordan sanata, ekonomiye kadar birçok alanda devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir.

Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin çok değerli eş ve anneleri olmak üzere, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin

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