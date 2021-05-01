Vali Günaydın: "İlimizde vaka sayılarında önemli düşüşler var"
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Vali Günaydın: "İlimizde vaka sayılarında önemli düşüşler var"

Vali Günaydın: 'İlimizde vaka sayılarında önemli düşüşler var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kent merkezinde yapılan denetimlere katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kent merkezinde yapılan denetimlere katıldı. Denetimlerde açıklamalarda bulunan Günaydın," İlimizde vaka sayılarında önemli düşüşler var " dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetime katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günaydın, "Pandemi Kayseri'de ve ülkemizde yaşayan herkesin sorunu. Bu sorunların çözümü çok net belli, tedbirlere uymak" dedi. Gerçekleştirilen denetimlerin amacının vatandaşlara ceza yazmak olmadığını ifade eden Şehmus Günaydın, "Önemli olan kuralların ve tedbirlerin uygulanma noktasında hangi aşamadayız ve eksiklerimiz neler bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Evinde kurallara uyarak, oturan vatandaşlarımızda hakkını korumamız lazım. Onları da düşünmemiz lazım. Onlar evde oturuyorken, dışarıya gereksiz şekilde çıkarsak, muafiyetleri kötüye kullanırsak evde oturan vatandaşlarımıza haksızlık olur. Buna da sebebiyet vermememiz lazım. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu. Kayseri'de yaşayan ülkemizde yaşayan herkesin sorunu. Bu sorunların çözümü çok net belli tedbirlere uymak. Biz tedbirlere uyduğumuz müddetçe sonuç almamız yakın ve kolaydır. Tedbirlerden uzaklaştığımız zaman da sonuç almamız güçleşiyor. Onun için ortaya konulan tedbirlere, kurallara uymamız bizim hem sorumluluğumuz, hem görevimiz, hem de bizim menfaatimizedir. Hep diyoruz ki sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletelim. Onlara destek verelim, onlara katkı verelim istiyoruz. Bunu yolu tedbirlere uymaktır. Gerekmedikçe dışarı çıkmayacağız. Ev ziyaretleri yapmayacağız. Ortak kullanım alanlarında bir araya gelmeyeceğiz. Biraz daha sabır göstereceğiz ki bayramda daha güzel bir tablo ile karşılaşalım" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında önemli düşüşler olduğunu söyleyen Günaydın, "Ülkemiz genelinde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Önemli düşüşler yaşanıyor. İlimizde vaka sayılarında önemli düşüşler var. Ancak yeterli değil. Çok daha fazlasını başarabiliriz. Kayseri olarak çok daha fazlasını becerebiliriz. Bu durumdan daha yukarılara gitmek için, daha fazla kazanım elde etmek için, daha fazla vaka düşüşünü elde etmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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