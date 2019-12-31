Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı

31.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:31

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayırsever Muzaffer Altuntaş tarafından yaptırılacak olan anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.



Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile hayırseverler Muzaffer Altuntaş ve eşi katıldı.



Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen protokol törenlerinin bir yenisini daha Valilikte hayata geçirdiklerini ifade ederek, tüm Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.



Kayseri'nin hayırseverleri ile nam salmış Türkiye'nin birçok alanında değerli hizmetler ve hayırlar yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Günaydın, " Sadece Kayseri'mizde değil Ülkemizin birçok yerinde, Kayserili hayırseverlerimizin yapmış olduğu okullar, sağlık tesisleri olduğunu biliyoruz. Tabi ki Kayseri'mizde de hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu hayırlar bizim için son derece önemli. Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması, sağlık ve diğer alanlarda daha iyi hizmetler sunabilmemiz için iyi binalara ve iyi ekipmana ihtiyacımız var. Ne zaman ihtiyacımız olursa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem de ekipman konusunda olsun son derece büyük destek veriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de hayır işlerinde imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Vali Günaydın, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü biz takım oyununun başarıyı getireceğine inanan bir anlayıştayız" dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı konuşmada, yapılacak anaokulu hakkında bilgiler vererek, bu tür eserleri Kayseri'ye kazandıran tüm hayırseverlere teşekkür etti.



Hayırsever Muzaffer Altuntaş ise bu okulu rahmetli annesi adına yaptırdığını ifade ederek, bu okulun yapılmasında emeği geçen başta Vali Şehmus Günaydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ne yapılacak olan "Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu" nun yapına ilişkin protokol, Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırseverimiz Muzaffer Altuntaş tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA