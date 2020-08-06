Vali Günaydın: "Hastane ve sağlık hizmetlerinde bir sıkıntı yok"
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Vali Günaydın: "Hastane ve sağlık hizmetlerinde bir sıkıntı yok"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'nda denetimlerde bulundu.

Vali Günaydın:
06.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:33

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'nda denetimlerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Günaydın; "Toplu organizasyonlarda kurallara en üst seviyede uyalım. Vatandaşımızın sağlığının riske girdiği alanlarda bizlerin bazı düzenlemeler yapması kaçınılmazdır" dedi.

Vali Günaydın ve ve Başkan Büyükkılıç Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'nda denetimlerde bulundu. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden protokol, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Denetimi takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın; vatandaşlara olayın önemini anlatabilmek için sahada olduklarını söyledi. Denetimlerin sürekli yapıldığını aktaran Günaydın; "Vali Şehmus Günaydın; "Bu denetimle, hayatımızın her alanını kapsayacak konularda yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada. Tabi ki diğer denetimlerimiz de kesintisiz olarak devam ediyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri şuanda sahada. Amacımız farkındalık oluşturmak. Hayatımızın her alanındaki konularda daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koymak. Vatandaşımızı bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olayın önemini bir kez daha vurgulamak için sahadayız. Vatandaşlarımızdan çok basit 3 şey istiyoruz; maskemizi takacağız, sosyal mesafemizi koruyup temizliğe dikkat edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman çok daha fazla tedbir almaya da gerek yok. Bu 3 tane şey yetiyor. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı bu kurallara uyuyor. Ama, bir kısmı dahi uymadığı zaman o zaman risk ortaya çıkabiliyor. Bizim riski minimize etmemiz, riski ortadan kaldırabilmemiz için bu kurallara uymamız gerekiyor. Evde karantinaya aldığımız vatandaşlarımızın da denetimlerini yapıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımızın evde izole kalmaları öncelikle kendi sağlıkları açısından son derece önemli. Ayrıca toplumdaki diğer vatandaşlarımıza risk oluşturmamak için de son derece önemli" dedi.

"Kurallara uyulmazsa düzenlemeler kaçınılmazdır"

Kentte taziyelerin yasaklandığını, düğün salonu, oyun alanları gibi toplu alanlarda da kurallara uyulmadığı takdirde düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu belirten Vali Günaydın, "Bütün alanları tek tek ele alıyoruz. Risk olan her alandaki arkadaşlarımızı çağırıp onları da dinliyoruz. Çünkü amacımız tekrar bir kısıtlama getirmek değil. Normal hayatta sıkıntısız, risksiz bir şekilde devam etmek istiyorsak kurallara uymamız lazım. Düğün salonları, oyun alanları gibi yerlerde bütün kısıtlamaları kaldırdık, kurallar getirdik. Özellikle düğün sahiplerinden rica ediyorum, lütfen Sağlık Bakanlığımızın getirdiği kurallara uyalım. Sosyal mesafeyi korumadan yapılan etkinlik risk içeriyor. Bu risk sadece onlar açısından değil, toplum geneli açısından söz konusu. Toplu organizasyonlarda kurallara en üst seviyede uyalım. Vatandaşımızın sağlığının riske girdiği alanlarda bizlerin bazı düzenlemeler yapması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"Hastanelerde bir sıkıntımız yok"

Kentteki hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde herhangi bir sıkıntının olmadığını da ifade eden Vali Şehmus Günaydın; "Hastanelerde bir sıkıntımız yok. Bir takım söylentiler ortalıkta dolaşıyor hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ile ilgili, şuanda öyle bir çalışma yok. Hastaneler konusunda da hiçbir sıkıntı yok, ilaç konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşımıza sağlık hizmeti konusunda hiçbir sıkıntımız yok Kayseri'de. Vatandaş hastaneye geldiğinde biz onları tedavi ediyoruz. Fakat önemli olan vatandaşımızın hastalanmaması" diye konuştu.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecini iyi yönetme kaygısını sürekli güttüklerini söyleyerek şöyle konuştu; "Hakikaten burada sizlerin de gözlemlediği gibi kurallara büyük oranda uyulduğunu görüyoruz. Zaten Kayseri insanı kendi çıkarlarına ters bir uygulama yapmaz. Şu anda da bu hassasiyet içerisinde ticaretini de yapıyor. Kurallara da uyuyor. Bizim buradaki amacımız hem yönlendirmek, hem bu işin hassasiyetini vurgulamak. Kayseri'de an az oranda vaka görmek. Kayseri'de herhangi ciddi manada bir sıkıntımız yok. Kayseri ticaretin merkezi, Kayseri sanayinin merkezidir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hatırlattığı süreçte Maske, Mesafe ve Temizlik kuralını hayata geçirip işimize bakmak. Önümüze bakacağız. Gündemimizde bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetiriz kaygısını güdeceğiz. Değerli basın mensubu dostlarımızı da teşekkür ediyoruz. Bu yönden hep desteğinizi aldık." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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