Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
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Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi

Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Kayseri Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'ndaki antrenmanını izledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Kayseri Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'ndaki antrenmanını izledi.

6-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımının hocaları ve oyuncuları ile sohbet eden Vali Günaydın, Ekim ayındaki şampiyonada milli takıma başarılar diledi. Burada, Vali Günaydın'a down sendromlular futsal milli takımının 10 numaralı forması hediye edildi.

Vali Günaydın ise oyunculara Kayserispor forması hediye etti. - KAYSERİ

Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi - Haberler Spor
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