Vali Günaydın'dan Yerel Basına Destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yerel basının güçlendirilmesi ve gazetelere destek amacıyla, tüm kamu kurumlarına, ihalelerin basın yoluyla duyurulması ve ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanması hususunda bir genelge gönderiyor.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer'in önceki gün Vali Günaydın'a yaptığı ziyaret sırasında, "Yerel Basının Sorunları ve Resmi İlanlar" konusu gündeme geldi. Vali Günaydın, görüşme sırasında, yerel gazetelerin sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek, resmi ilanlar ve bu ilanların yayınlanması konusunda ortaya çıkan uygulamaları takip ettiğini, bu uygulamalara bağlı olarak resmi ilanlarda, yerel gazetelerin hayatiyetini tehdit edecek önemde azalmalar olduğu konusunda şikayetlerin kendisine de ulaştığını kaydetti.

Vali Günaydın, "Yerel basının güçlendirilmesi ve hayatını sürdürmesi için gereken her türlü önlemi almaya hazırım. Yerel basın, biz kamu yöneticilerine yol gösteren, rehber olan ve toplumun gerçekleri öğrenmesinde, doğru haber alması ve kamuoyunun oluşturulmasında çok önemli görevler üstlenen, büyük sorumluluk taşıyan kurumlarımızdır. Bu kurumlara sahip çıkmak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Bu nedenle, yerel basının yanında olmaya ve sorunlarının çözümü için elimden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer, Türkiye genelinde olduğu gibi, ilimiz genelinde de ihalelerde, "Doğrudan temin" usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılandığına dikkat çekerek, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak, ya da, alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, kamu ihale kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen ve beklenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatlerinin en üst düzeyde sağlanması, ihalenin ilana ilişkin hükümlerinin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi gerektiği husususlarına dikkat çekti.

Tuncer, "Bazı kamu yöneticileri, ihaleleri parçalama yoluyla doğrudan temin yoluna gitmekte, bazı ihaleler, ilana dahi gerek duyulmadan davetiye yöntemi ile yapılmaktadır. Bu ihaleler, kamu yararını ortadan kaldırmakta, toplumu rahatsız edecek, yaralayacak boyutlarda söylentilere yol açmaktadır. Bu da, kamu vicdanını yaralamakta ve güveni sarsmaktadır. Kamu ihalelerinin yerel basın yoluyla duyurulması halinde, ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması yanında, katılımın artırılması ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır. Ayrıca, resmi ilanlar yoluyla yerel gazetelere sağlanan destek, vergi, istihdam, SGK primleri, dolaylı ve dolaysız çok sayıda vergilendirme yoluyla kamuya yeniden kazandırılmaktadır" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, konuyla yakından ilgileneceğini ve Basın İlan Kurumu yetkililerinden alacağı görüşler doğrultusunda, kamu yöneticilerini resmi ilanlar ve bu ilanların yerel gazeteler yoluyla duyurulması konusunda bir genelge yayınlayabileceğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA