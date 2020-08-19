Vali Günaydın'dan ticaretle uğraşanlara maske, mesafe, temizlik uyarısı
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Vali Günaydın'dan ticaretle uğraşanlara maske, mesafe, temizlik uyarısı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte faaliyet gösteren ticaret odası üyelerine maske, mesafe ve temizlik konularıyla ilgili hassasiyet çağrısında bulundu.

Vali Günaydın'dan ticaretle uğraşanlara maske, mesafe, temizlik uyarısı
19.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:27

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte faaliyet gösteren ticaret odası üyelerine maske, mesafe ve temizlik konularıyla ilgili hassasiyet çağrısında bulundu.

Vali Günaydın, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ticaret odamızın çok değerli üyeleri, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayserimizde de koronavirüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu mücadelede maske, mesafe, temizlik konularında ortaya koyacağımız irade ve hassasiyet sonuç almamız açısından önem arz etmektedir. Yakınımızda bulunan herkesi bu konularda bilgilendirmek ve uyarmak hepimizin görevidir. Bu vesile ile sizlere hayırlı işler diliyor, çalışmalarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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