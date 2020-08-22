Vali Günaydın'dan pazarcı esnafına 'Pandemi' mesajı
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Vali Günaydın'dan pazarcı esnafına 'Pandemi' mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte görev yapan semt pazarcılarının cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın'dan pazarcı esnafına 'Pandemi' mesajı
22.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:15

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte görev yapan semt pazarcılarının cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın, pazarcı esnafının cep telefonlarına göndermiş olduğu mesajda şunları ifade etti:

"Pazarlarımızda hizmet sunan çok kıymetli esnaf arkadaşlarım; hepimizin bildiği gibi koronavirüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Pazarlarımızda vatandaşlarımıza hizmet verirken belirlenen kurallara uymanız, dikkatli olmanız başta sizler ve aileleriniz olmak üzere toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Her gün yüzlerce kişiyle işiniz gereği bir arada bulunuyorsunuz. Pazarlarımız bu anlamda risk alanlarından biridir. Bu nedenle sizlerin hizmet sunarken çok dikkatli ve özenli davranmanız virüsle mücadelemizde bizlere çok önemli katkı sağlayacaktır."

Vali Günaydın mesajının sonunda pazarcı esnafına yapacakları çalışmalar, verecekleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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