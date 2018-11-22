Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Akay, Vali Günaydın'a, Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker'e bağlı diğer şeker fabrikalarının kampanya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarete, Akay'ın yanı sıra, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de katıldı.