Vali Günaydın'dan esnaflara pandemi hatırlatması
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Vali Günaydın'dan esnaflara pandemi hatırlatması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde esnafa maske, mesafe ve temizlik konularıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın'dan esnaflara pandemi hatırlatması
18.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:03

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde esnafa maske, mesafe ve temizlik konularıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Günaydın, yayımladığı mesajda, "Çok kıymetli esnaf kardeşlerim, ülkemizi ve bütün dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadelede hepimizin gayret göstermesi, kurallara uyması ve ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz alışverişlerimizde gerekse eş, dost, akraba ilişkilerimizde çok dikkatli olmamız, maske-mesafe-temizlik konusunda hassasiyetimizi, kararlılığımızı ortaya koymamız hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar bu mücadelede vermiş oldukları destek ve katkı için esnafa teşekkür eden Günaydın, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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