Vali Günaydın: "Çocuklarımız milli egemenlik anlayışımızın yaşamasının en büyük güç kaynağıdır"
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Vali Günaydın: "Çocuklarımız milli egemenlik anlayışımızın yaşamasının en büyük güç kaynağıdır"

Vali Günaydın: 'Çocuklarımız milli egemenlik anlayışımızın yaşamasının en büyük güç kaynağıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 101. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece çocuklarımızın değil, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz çok özel bir bayramdır. Çocuklarımız, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılması noktasında en büyük güç kaynağımızdır. Geleceğimiz, ümidimiz, gururumuz olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller olarak en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizin yarınlarına hazırlamak hepimizin en önemli görevidir. İlimizde çocuklarımızın her alanda kendilerini geliştirmeleri, yetiştirmeleri için ilgili bütün kurumlar tarafından çalışmalar yapılarak yarınlarımızın mimarları bugünden hazır hale getirilmektedir. Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının ve terör örgütlerinin saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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