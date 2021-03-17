18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

17.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:51
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, Çanakkale Zaferi'nin bir daha dönmemek üzere cepheye koşan şanlı ecdadın dünyada emsali görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir engel tanımayan ve fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin yazdığı müstesna bir destandır. Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Aziz milletimiz, bu toprakları bize vatan kılan, kutsal değerlerimiz uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak en değerli varlıkları olan canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Nükhet Duru Pelin Öztekin Ezgi Eyüboğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:53:04. #1.14#
title