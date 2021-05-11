Vali Günaydın bayram mesajında 'Tedbir' uyarısında bulundu
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Vali Günaydın bayram mesajında 'Tedbir' uyarısında bulundu

Vali Günaydın bayram mesajında 'Tedbir' uyarısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında koronavirüs tedbirleri konusunda hatırlatmalarda bulunarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında koronavirüs tedbirleri konusunda hatırlatmalarda bulunarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla geçirdiğimiz rahmet ayı Ramazan'ı uğurlamanın hüznünü yaşarken; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha birlikte ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlarımız, küskünlüklerin dargınlıkların sonlandırıldığı, kucaklaşmanın, sevginin, karşılıklı hoşgörünün en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır. Bizlerde bu bayramı fırsat bilerek, kırgınlıkları bir kenara bırakalım" ifadesinde bulundu.

"Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş şehit ailelerimizi ve gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, acılarını paylaşmak, ayrıca hasta, engelli ve muhtaç olanlara yardım ederek ziyarette bulunmak hepimizin en önemli görevidir" diyen Vali Günaydın, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayan bir toplumdur. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Hepimizin bildiği gibi, Koronavirüs ile mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bayram süresini de içerisine alan tam kapanma dönemini yaşamaktayız. Bu süreçte hepimizin üzerine düşen, hassasiyetle ve kararlılıkla alınan tedbirlere ve uzmanlar tarafından önerilen kurallara uymaktır. Bayram süresinde ziyaretlerimizi ertelememiz salgınla mücadelemiz açısından önem arz etmektedir.

Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım. " - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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