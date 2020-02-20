Vali Günaydın'a ziyaret

20.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:44

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın dernek başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini tebrik etti.

Günaydın, yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin devlet olarak, millet olarak her zaman yanlarındayız. Bizler, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz, gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti." ifadelerini kullandı.

Günaydın, şehit aileleri ve gazilerle ilgili her konuda dernek başkanıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ali Yavuz ise Günaydın'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA