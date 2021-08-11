Vali Günaydın'a Kayserispor forması

Kayserispor Kulübü, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret ederek kendisine turkuaz renkli kulüp forması hediye etti.

Kayserispor Kulübü, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret ederek kendisine turkuaz renkli kulüp forması hediye etti.

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve takım kaptanı İlhan Parlak, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Başkan Berna Gözbaşı, Kayseri'ye geldiği günden bu yana sarı kırmızılı kulübün yanında olan Vali Şehmus Günaydın'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Kendisine Kayserispor'un Turkuaz renkli yeni forması hediye edildi.

Vali Şehmus Günaydın da, kendisini ziyarete gelen ve Kayserispor forması hediye eden sarı kırmızılı Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve beraberindekilere teşekkür ederek lig yarışında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı