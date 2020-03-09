Vali Günaydın'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
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Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Güncel

Vali Günaydın'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58
Vali Günaydın'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Başkanı Tuğbahan İlgü, Erciyes Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, KADEM Kadın ve Demokrasi Başkanı Sevda Baran, Türk Anneler Derneği Başkanı Safiye Demirci, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve KAÇEM Başkanı Fatma Andaç'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Günaydın, başta şehit, gazi eş ve anneleri ile tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Günaydın, "Devletimiz ve milletimizin kalkınmasında, ilerlemesinde karşılaştığı sorunların çözümünde kadınlarımızın büyük rolü var. Kadınlarımız her alanda aktif rol oynuyorlar. Toplumumuzda kadınlarımız birçok alanda önemli başarılara imza atıyorlar ve bu durum da takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Günaydın'a görüş ve önerilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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