Vali Günaydın: "2022'nin şehrimiz ve ülkemiz için başarılı bir yıl olmasını diliyorum"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl dolayısı ile ilgili yayımladığı mesajında, "2022'nin şehrimiz ve ülkemiz için başarılı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kayserili hemşerilerim; sevindiğimiz ve hüzünlendiğimiz anların yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Her yeni yıl, başarının, güzelliklerin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda beklentilerimizin olduğu bir yıldır. Kayserimizde bir bütün olarak siyasetçilerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, basın mensuplarımız ve çok değerli Kayserili hemşerilerimiz ile birlikte başta sanayi olmak üzere eğitim, turizm, tarım, sağlık, ulaşım ve bir çok alanda önemli ve başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu katkı ve desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü ve edindiğimiz tecrübeleri sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalışan sağlık personelimizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza destek veren basın mensuplarımızın ve ailelerinin, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2022 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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