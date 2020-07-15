Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti
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Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve...

Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti
15.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:45

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın ilk olarak Bünyan ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti.

Vali Günaydın ziyaret sırasında, " Şehidimizin kahramanlığını, sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır." diye konuştu.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, şehidin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktılar.

Daha sonra Yeşilhisar İlçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın, şehidin ailesiyle bir süre sohbet ederek, "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz." dedi

Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın da kabrini ziyaret eden Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın şehidin mezarında dua edip karanfil bıraktılar.

Vali Şehmus Günaydın'ın ziyaretleri sırasında Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Halit Taşyapan'da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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