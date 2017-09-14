Vali Gül Yabancı Tur Operatörleriyle Buluştu

Sivas Valisi Davut Gül, çeşitli ülkelerden kente gelen yabancı tur operatörleriyle buluştu.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tur operatörleriyle kente gelen 30 kişilik yabancı turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.



Amerika, Tayland, Hindistan, Malezya, Pakistan gibi birçok ülkeden Sivas'ı ziyarete gelen turistler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde Paşabahçe Kütük Evde program düzenlendi.



Programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ın tarihi bir şehir olduğunu belirtti.



Programı düzenleyenlere teşekkür eden Gül, "Sivas, tarihi geçmişinin yanı sıra müzik ve edebiyat potansiyeli olan da bir şehir. Güvenli ve barış içerisinde yaşanılan bir şehir. Sizleri de burada gördüğümüz için mutluyuz. Her Sivaslı dışarıdan gelen davetlilere misafir gözüyle bakıyor. Şehrimiz insanları misafirlerini bağrına basacak kadar misafirperverdir." dedi.



Belediye Başkanı Sami Aydın ise içinde Selçuklu eserlerini barındıran Sivas'ın bir medeniyet şehri olduğunu aktararak, "Hanları, hamamları camileri ile bir tarih şehirdir Sivas. Yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe sahibiz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini bir arada tutan bir meydanımız var. Ayrıca tarım ile ön plana çıkıyor şehrimiz. Kangal Balıklı Kaplıcamız turizm potansiyeliyle de ön planda." şeklinde konuştu.



Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de katıldı.