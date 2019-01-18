Vali Gül ve Tahmazoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde karne dağıttı

Şahinbey Belediyesi'nden başarılı öğrencilere kol saati

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından GTO Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki karne dağıtım töreninde başarılı olan öğrencilere karne ve kol saati dağıttı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te karne heyecanı yaşandı. Gaziantep'te GTO Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapılan karne dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki törende Vali Gül tarafından öğrencilere karne dağıtılırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilere kol saati hediye etti. Vali Gül, lisede okuyan ve başarılı bir dönem geçiren görme engelli öğrenciler Göktuğ Arin ve Bayram Şivka'ya ise altın taktı. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gül, öğretmenlerle bir süre sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Karne dağıtımının ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisini dinleyen ve sergiyi gezen Vali Gül, katkısı olan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emek veren tüm öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak eğitim ve başarıyı destekliyoruz. Bu güne kadar da karne alan tüm ilkokul ve ana sınıfında okuyan 112 bin öğrencimize beslenme kabı hediye ettik. Yine başarılı olan 20 bin ortaokul ve lise öğrencilerimize de kol saati hediye ettik. Burada bizim amacımız başarıyı teşvik etmek. Bu vesileyle karne alan tüm öğrencilerimiz kutluyorum ve bu ara tatili iyi bir şekilde geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan karne dağıtım törenin ardından Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediye Başkanlığı ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destekleriyle okullara yapılması planlanan 60 adet Z-Kütüphane protokolü imzalandı. İmzalan protokole göre Z-Kütüphanelerin 30'unu Şahinbey Belediyesi, 30'unu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacak.

Kaynak: İHA