Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin öğrencilerle buluştu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurtta kalan öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül ve Şahin, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Şehitkamil Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Yurttaki öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Gül ve Şahin, öğrencilerle birlikte yemek yedi, sorun ve taleplerini dinledi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini belirtti.

Öğrencilerin dile getirdikleri sorunların giderilerek, takip edileceğini vurgulayan Gül, "Kredi yurtlar kurumunun hem il içerisinde hem de il dışında sosyal aktiviteleri, kültürel aktiviteleri oluyor bunlarla ilgili düzenlemeyi yapıp sizi bilgilendirelim. Zaman zaman sizleri ziyaret etmeye devam edeceğiz, bizlere yirmi dört saat ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise öğrenciler için elinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Birbirimizi anlayıp, dinlediğimiz zaman çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Bu şehirde, Valimin başkanlığında çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz. Bizlerin bütün mesaisi sizlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatınızı sürdürmeniz için." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da hazır bulundu.

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