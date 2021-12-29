Vali Gül ve Başkan Şahin Nurdağı'nda muhtarlar bir araya geldi - Haberler
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Vali Gül ve Başkan Şahin Nurdağı'nda muhtarlar bir araya geldi

Vali Gül ve Başkan Şahin Nurdağı'nda muhtarlar bir araya geldi
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Nurdağı Şamil Tayyar Kültür Merkezinde düzenlenen Aralık ayı Muhtarlar Toplantısında Vali Gül ve Şahin muhtarlarla görüşerek onların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Gül, sorunların çözümlenmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verdi. Toplantıda Şahin, bölgede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve daire amirleri katıldı.

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