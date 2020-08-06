Vali Gül ve Başkan Şahin Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

İslahiye ilçesine ziyaret gerçekleştiren Gül ve Şahin, Bayraktepe Göleti, Güneşli Göleti ve Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulunduktan sonra İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Gül ve Başkan Şahin, daha sonra drone ile yapılan denetimler kapsamında İslahiye-Hassa kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle beraberindekilere kolonya ve şeker ikramı yaptı, maske verdi.

Gül ve beraberindekiler, Hükümet Caddesi üzerindeki marketler ve diğer esnaf ile vatandaşlara da kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu, maske hediye etti.

İş yerlerinde alınan tedbirleri de denetleyen Vali Gül, sık sık uyarılarını yineledi.

Kaynak: AA