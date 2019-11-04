Vali Gül ve Başkan Şahin Habeş Kanyonu'nu gezdi

04.11.2019 15:42

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesindeki Habeş Kanyonu'nu gezdi.

İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, KUDEB Şube Müdürü Serdar Gürsel ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk'ün de hazır bulunduğu temasları sırasında Gül ve Şahin'i Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Erşahin, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney karşıladı.

Beraberindeki heyet ile Habeş Kanyonu'na giden Vali Gül ve Başkan Şahin, incelemelerde bulundu.

Gül, kanyonun yaklaşık 15 kilometrelik ve olağanüstü güzellikte olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve yerel aktörlerle kanyonu Türkiye'ye tanıtmak istediklerini kaydeden Gül, kanyonun güzelliği karşısında heyecanlandıklarını aktardı.

Fatma Şahin de memleketin her yerinde farklı cennet olduğuna değinerek, "İşte bir farklı cennetimiz de burası. Kanyonlar şu anda Anadolu'nun en yüksek hazineleri. Habeş Kanyonu'ndayız. Hakikaten burası çok etkileyici bir kanyon. Kanyon turizmi dünyada yükselen bir değer. Hızlı bir şekilde kanyon turizmi için gerekli altyapıyı hazırlayacağız. 'Kanyon görmek istiyorum' diyen uluslararası kanyoncuları, dağcıları buraya getireceğiz. Bu parkur Türkiye'nin en önemli parkurlarından biri ve dünyanın en önemli parkurlarından biri olacak. Bu güzel hazineyi bütün dünyaya tanıtmak için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA