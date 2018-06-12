Vali Gül ve Başkan Aydın'a Ziyaret

Sivas Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) İl Temsilcisi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürdü Ahmet Sait Akboğa ve beraberindeki heyet Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

İlk olarak Vali Gül'ü makamında ziyaret eden heyet 1996 yılında kurulan dernek hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.

MMG'nin 20 yılı aşkın süredir hizmet veren bir meslek kuruluşu olduğuna belirten İl Temsilcisi Ahmet Sait Akboğa, "Mimar ve Mühendisler Grubu bir yandan düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmayı hedeflerken diğer yandan mesleki dayanışmayı tesis ederek, üyelerinin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor." dedi.

Vali Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MMG Sivas Kurucu İl Temsilcisi Akboğa ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarı diledi.

Heyet daha sonra Belediye Başkanı Sami Aydın ile bir araya geldi. Akboğa ve beraberindeki heyet, MMG Genel Merkezi tarafından çıkarılan dergiyi Başkan Aydın'a hediye etti.