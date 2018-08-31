Vali Gül'ün Yıldızeli'ni Ziyareti

Sivas Valisi Davut Gül, Yıldızeli ilçesinde düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye varışında kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Gül, ilçenin genel durumu hakkında Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar'dan bilgi aldı.

Daha sonra kaymakamlık binasında vatandaşlarla bir araya gelen Gül, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinledi. Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Gül, Kent Güvenlik Sistemine entegre olan okul kameraları hakkında bilgi aldı.

Yıldızeli ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gazileriyle de yemek programında buluşan Gül, daha sonra Yıldızeli köy ve mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Muhtarlardan sorunlarını dinleyen Gül, bu sorunların belirli bir takvim içerisinde imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Baktığınızda her sene bir öncekinden daha fazla bir hizmet geliyor. Son 2 senede yapmak istediğimiz şey şuydu; köyde çocuğun, hanımların sizlerin bir kere ayağını çamurdan kurtaralım. Neden? Köylerin toz ve çamurdan kurtulması gerekiyordu. Bununla ilgilide önemli bir mesafe kat ettik. Varsa eksik gerek verdiklerimizle gerekse varsa hiç vermediklerimizle bunları da gelecek sene içerisinde yine tamamlarız.

Bir diğer çalışmamız geçmiş yıllarda yapılan asfaltlarımız vardı. Kış memleketinde yollar çabuk bozuluyor. Bir şekilde elden çıkıyor. Bunların onarımının yapılmasıyla ilgili bu sene çok sayıda yama yaptık. Şimdi ilave bir ödenek daha bulduk, kalanları da kar yağana kadar yine yapacağız. Yani aralık ayına kadar kasımın sonuna kadar bu yamaları yapmaya devam edeceğiz."

Yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Gül, hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.