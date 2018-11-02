Vali Gül'ün Veda Ziyaretleri

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, kasım ayı İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak il genel meclisi üyeleri ile vedalaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Gül, Sivas İl Genel Meclisinin, şehrin lehine karar verme noktasında Türkiye'de parmakla gösterilecek iller arasında olduğunu belirtti.

Gül, meclis üyelerinin şehrin menfaati için bir araya geldiklerini aktararak, "Bu meclis hiçbir şey yapmasa bile cumhuriyet tarihinde döşenen taşın bir buçuk katından daha fazla köylere kilitli parke taşı döşenmesi için karar aldı. Çöpleri toplattınız. Kanalizasyonla ilgili, içme suyuyla ilgili, yolla ilgili, yamayla ilgili, halı sahayla ilgili hizmetler yapıldı. Köylerde okul ihtiyacı olup da yapmadığımız hiçbir yer kalmadı." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca meclisin yakın ilgisine ve desteğine teşekkür eden Gül, İl Özel İdaresi çalışanlarını ve il genel meclis üyelerini yaptıkları hizmetlerden dolayı kutladı.