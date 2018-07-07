Vali Gül'ün Sarkışla Ziyaretleri

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül, ilk olarak ilçedeki 3 düğüne katıldı. Aileler ve çiftlerle bir süre sohbet eden Gül, çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek altın taktı.

Gül, daha sonra bir yakınını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım Daire Başkanı Ercihan Altınkaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Sivas Valisi Gül'e ziyaretlerinde, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan da katıldı.