Vali Gül'ün Araban Ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yi ziyaret eden Gül, ilçedeki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'i de ziyaret eden Gül, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İlçede ziyaretlerde bulunan Gül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ziyarete, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk

Karaduman da eşlik etti.