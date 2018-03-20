Vali Gül'ün Adını Kullanarak Dolandırmaya Devam Ediyorlar

Sivas'ta Vali Davut Gül başta olmak üzere vali yardımcılarının adlarının kullanılarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada,"Son günlerde dolandırıcılar kendini; Sivas valisi, vali yardımcısı, valilik özel kalem müdürü, vali asistanı gibi tanıtarak vatandaşlardan; telefon, internet ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla bağış, yardım, engelliler yararına akülü araba için maddi katkı ve şehit ailelerine destek gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 (112) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları önem arz etmektedir. Hiçbir şekilde vali, vali yardımcısı, müdür, savcı ya da polis, iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür durumlarda da vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını önemle rica ederiz." denildi. - SİVAS