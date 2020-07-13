Vali Gül'ün '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
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Vali Gül'ün '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Gül'ün '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
13.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:57

Gaziantep Valisi Davut Gül, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kasteden, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen darbe teşebbüsü karşısında milletin vatanına sahip çıktığını vurguladı.

Vali Gül, mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsüdür ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ülkemizin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz sel olup meydanlara akmıştır. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi İlimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' dizelerinde dile getirilen şuuru yaşayarak, vatana ölümü pahasına nasıl sahip çıkılabileceğini bir kez daha gösteren ve bunu dünyanın gözleri önünde yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Kurulduğu günden itibaren daima büyüyen gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasındaki müstesna yerini alan ülkemiz, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yönetilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için gövdesini siper eden tüm 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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