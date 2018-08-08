Vali Gül, Turizm ve Konaklama Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Sivas Valisi Davut Gül, turizm ve konaklama sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, Sivas'ta turizm potansiyeli masaya yatırılarak, gelecek hedefleri ve talepler değerlendirildi.

Vali Gül, turizm alanında özel sektör tarafından ciddi bir yatırım yapıldığını söyledi.

Sivas'ın sahip olduğu turizm potansiyeli bakımından daha çok ziyaret edilen önemli bir merkez haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken Gül, şöyle konuştu:

"Çok sayıda otellerimiz var, işletmelerimiz var. Sivas Kongresi'nin 100. yılına yaklaşıyoruz. Hızlı trenin de gelmesiyle ziyaretçi sayımızın artacağını düşünüyoruz. Şehir olarak konaklama ve hizmet noktasında iyi bir duruma gelmeliyiz. Diğer taraftan yollarımızın yüksek standartlı yapılması da çok önemli. Kangal Balıklı Kaplıcaya giden ziyaretçilerimiz oradan Divriği ilçesine, oradan da Erzincan'a rahatça gidebilecek. Kışın da Yıldız Dağına gidebilecek."

Turizm işletmecilerinin yaptığı yatırımlardan verim almalarının herkesi mutlu edeceğini belirten Gül, "Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında sağlık turizmi Sağlık Bakanlığının öncelikleri arasında yer alıyor. Biz de Sivas Valiliği olarak önümüzdeki aylarda ilimizde sağlık turizmini ön plana çıkaran etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt dışından çok sayıda akademisyen, sağlıkçı ve gazeteci ilimize gelecek." diye konuştu.