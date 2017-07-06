Vali Gül Sosyal Medyadan 'Korna' Uyarısı Yaptı
Sivas Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların şikayetleri üzerine konvoy yapıp gereksiz korna çalan araçlara ceza kesileceğini söyledi.
Sivas Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların şikayetleri üzerine konvoy yapıp gereksiz korna çalan araçlara ceza kesileceğini söyledi.
Kentte son günlerde özellikle gece saatlerinde araçların konvoy yaparak gereksiz yere korna çalması vatandaşları isyan ettirdi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Vali Davut Gül,"Sivas'ta korna çalıp konvoy yapan hemşehrilerim vatandaşlarımız şikayetçi küsmece, darılmaca yok. Korna çalan araçlara ceza kesilecek" dedi.
Trafik polisleri de artan şikayetler üzerine yaptıkları uygulamada kurallara uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. - SİVAS