Vali Gül sınır hattında denetimde
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Vali Gül sınır hattında denetimde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Gül sınır hattında denetimde

Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriye sınırında bulunan iki karakol arasında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını denetledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriye sınırında bulunan iki karakol arasında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını denetledi.

Vali Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile birlikte Suriye sınırında bulunan Şehit Jandarma Er Kazım Fevzi Hudut Karakolu ile Şehit Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı Hudut Karakolu arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Yolda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilen Vali Gül, yürütülen faaliyetleri yerinde gördü. Gül, sosyal medyadan Suriye sınırındaki incelemeleri ile ilgili yaptığı paylaşımda ise "Sınır karakollarımızı ziyaret ederek yeni yapılan devriye yollarımız ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ettik" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Vali Gül sınır hattında denetimde
Vali Gül sınır hattında denetimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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