Vali Gül Sergi ve Fuar Açılışlarına Katıldı

Vali Davut Gül, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlene sergi ve fuarın açılışlarını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında "Kadı Burhaneddin'den Bilim ve Uzaya Açılan Kapı" ile "Kudüs" konulu resim sergisi ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Etkinliklerin açılışı, Vali Gül tarafından yapıldı.

Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni bir anlaşıyla açılmış okullardan olduğunu belirterek, "İnşallah her geçen gün okulumuz biraz daha gelişir. Yeni bir okulumuz ve tematik okullar ülkemizde çok fazla yok, şimdi de sınavla öğrenci alacaklar." dedi.

Açılışın ardından Gül sergi ve fuarı gezerek, Okul Müdürü Bilge Kaya'dan bilgi aldı.