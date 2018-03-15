Vali Gül, Şehit Talha Emre Zileligil İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Şehit Talha Emre Zileligil İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, okul müdürü Rafet Aygün ve idari kadro tarafından karşılandı. Sınıfları gezen Gül, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra 3/B sınıfına geçen Gül, kendisini sosyal medya üzerinden okula davet eden Zeynep Çerik ile görüşerek dersleri hakkında bilgi aldı.

Çerik, ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için yazdığı şiiri okudu.

Ana sınıfında eğitim gören çocukları da ziyaret eden Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra öğretmenler odasında eğitimciler ile bir araya gelen Gül, öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Sivas'ta 17 spor salonu yapılacağını aktaran Gül, "Bunun 14'ü merkeze yapılacak. 10 da kapalı halı saha yapacağız. Okuma-yazma kursunda en başarılı olan mahallere kapalı halı saha yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi" ve "Sıfır Atık Projesi" gibi çalışmaları da çok önemsediklerini belirten Gül, "Çocuklar bu yaşta bu kültürü alacaklar ki büyüdüğünde buna alışkın olsunlar. Bu yüzden sizlere büyük görev düşüyor." açıklamasında bulundu.