Vali Gül Sanayicilerle Buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) aralık ayı olağan meclis toplantısında Gaziantepli sanayicilerle buluştu.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun açılış konuşmasının ardından konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in Türkiye'nin parmakla gösterilecek örnek şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Gül, Gaziantep'in sanayi de olduğu gibi kamu hizmetleri anlamında da son 15 yılda önemli bir yol katettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Gaziantep ihracatta altıncı sıradaysa, bu GSO üyelerinin gayretleriyledir. Başarının gerçek mimarları sizlersiniz. GSO Türkiye'nin parmakla gösterilecek sanayi odalarından bir tanesidir. Gaziantep'te vatandaşlarımız ve sanayicilerimizin önemli bir kısmı, Gaziantep gelişiyor ama bu gelişme özel sektör eliyle yapılıyor, Gaziantep kamuda istediği yatırımı alamıyor şeklinde bir algıya sahip ama rakamlara bakıldığında bunun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sağlıkta da, eğitimde de, tarımda da, ekonomide de böyledir."

Kentin gelişme göstergeleri iyi

Vali Gül, sağlık alanında yaşanan gelişmeleri anlatarak, son 5 yılda 112 Acil Servis istasyonu sayısının 6'dan 43'e, ambulans sayısının 6'dan 86'ya çıktığını belirterek, "Daha önce olmayan ambulans uçak ve helikopter ambulansla hastalarımız istenilen yere acil taşınabiliyor. Yine uzman hekim sayımız 499'dan bin 593'e, pratisyen hekim sayımız 519'dan bin 283'e, diş hekimi sayımız 142'den 360'a yükselmiş. Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ile Gaziantep'te bulunan mevcut hastanelere ilaveten yedi tane daha hastane yapılmış oluyor." dedi.

Eğitim alanında katedilen yolun da olağanüstü olduğuna dikkati çeken Gül, "15 sene önce 669 olan okul sayısının şu an bin 337'ye ulaştığını, 200'e yakın okul inşaatının devam ettiğini belirterek "Gaziantep'in sorunları, sıkıntıları var ama Gaziantep'in kamu hizmetlerinde katettiği yol dünden daha iyi durumda. Türkiye'deki gelişmeye paralel olarak hatta Türkiye'deki gelişmeden daha iyi göstergelerimiz var." dedi.

Kaynak: AA