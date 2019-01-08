Vali Gül, Şahinbey'in Projelerini Yerinde İnceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Şahinbey Kongre Merkezi'nin inşaat çalışmalarını birlikte inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan Şahinbey Kongre Merkezi'nin inşaat çalışmalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte inceleyerek, kongre merkezi ile ilgili bilgiler verdi.

"Olağanüstü bir yer"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kongre Merkezi'nin Gaziantep'in çok önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, "Akkent Kongre Merkezi'nde çalışmalarda sona gelinmiş. Yaklaşık 1.5 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Olağan üstü bir yer. 1.600 kişilik büyük, iki tane orta ölçekte salonları bulunuyor. Çeşitli toplantıların ve yemeklerin verileceği alanlar mevcut. Gaziantep'te önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Buranın inşaatı tamamlanıp gezdiğimizde iyi ki yapılmış diyeceğimiz bir proje. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Gezdiğimizde çok heyecanlandık" dedi.

Sosyal tesisi ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Akkent Kongre Merkezi'ni gezdikten sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezi'ni ve Karataş Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kursları ziyaret eden Vali Davut Gül, kursiyerlerle de sohbet etti. Vali gül daha sonra Tahmazoğlu ile masa tenisi oynadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA