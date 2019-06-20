Vali Gül, Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi Sosyal Market ve Aşevini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gül, dar gelirli vatandaşların gönüllerince alışveriş yaptığı sosyal market ile her gün binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek götürülmesini sağlayan aşevini ziyaret ederek Başkan Yardımcıları Hüseyin Kılıç ve Sait Şahin'den bilgi aldı.

Gül, hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin, dar gelirli vatandaşların sofralarını bereketlendirdiğini ifade ederek, sosyal market ve aşevi çalışanları ile bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA