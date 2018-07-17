Vali Gül Sağlık Yatırımlarını Değerlendirdi

Sivas Valisi Davut Gül, sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen hizmetler, Sivas Numune Hastanesinde düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

İl Müdürü Selçuk Moğulkoç, toplantıda yaptığı sunumla yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Gül, sunumun ardından yaptığı konuşmada, inşaatı devam eden ve planlanan sağlık tesisleriyle nüfusun iki katına hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşılacağını söyledi.

Sivas genelinde son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarına işaret eden Gül, "Numune Hastanesi ilave yataklarla 900 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor. 250 yataklı ek blok yapımı devam ediyor. 195 yataklı geriatri Hastanesinin de inşaat çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde ayrıca 970 yataklı yeni, modern bir hastane yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 230 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı yüzde 80'lerde. Bunların hepsini topladığımızda mevcut, inşaatı devam eden ve planlanan sağlık tesisleriyle mevcut nüfusumuzun iki katına hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşacağız. Gemerek, Kangal, Hafik ve Ulaş'ta bu sene kazma vurulabilecek durumda olacak. Mahallerimizde aile sağlık merkezlerinin yenilenmesi ve yapılması bizim en önemli önceliklerimizden birisi. Bu yıl içinde Sivas, helikopter ambulans imkanına kavuşacak. Helikopter ambulansımız 24 saat milletimizin emrinde, acil durumlarda kullanılabilecek. Kar yağmış, yağmur yağmış, yol yakın, yol uzak hiç önemli değil. Bu hizmet, Sivas'ın sağlık hizmetlerinde bir milat olacak. Hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle birlikte daha çok doktor ilimizi tercih etmeye başlayacak."