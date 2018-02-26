Vali Gül, Okuma Yazma Kursunu Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu ziyaret etti.

Selçuklu Mahallesi Mehmetçik İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret eden vali Gül, burada kursa katılanlarla bir süre sohbet edip, kursiyerlere defter ve kalem hediye etti.

Eğitimlerin ardından, başarılı olan kursiyerleri çeşitli hediyeler ile ödüllendirileceğini belirten Gül, 20 kişiye Umre ziyareti, 200 kişiye beyaz eşya, 200 kişiye çeyrek altın ve çeşitli sürpriz hediyeler verileceğini söyledi.

Ziyaretinde öğretmenlerle toplantı da yapan Gül, okulun eğitim durumu ve fiziki altyapısı hakkında bilgiler alarak talep ve sorunları dinledi.