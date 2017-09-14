Vali Gül Okullar Bölgesindeki Çalışmaları İnceledi

Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak modern görünüm kazanan okullar bölgesini ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü 7 okul ile barındığı 2 pansiyonun, sosyal, sportif alanları, çevre düzenlemesi ve güvenlik tedbirleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini belirtti.



Bölgede yürütülen son çalışmaları inceleyerek montajı tamamlanan MOBESE sistemi hakkında da yetkililerden bilgiler alan Gül, kurulan MOBESE sisteminin İl Emniyet Müdürlüğü ile entegre edileceğini ve böylelikle kampüs alanının daha güvenilir hale geleceğini kaydetti.



Vali Gül, çevre düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.