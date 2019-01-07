Vali Gül Öğrencilerin Evlerine Konuk Olarak Kitap Okudu

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Oğuzeli Okuyor" projesi kapsamında öğrencilerin evlerine konuk olarak onlarla kitap okudu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap okuma oranını arttırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Oğuzeli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerin evlerine konuk olan Vali Gül, aile bireyleriyle bir süre kitap okudu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Gül, kitap okumanın önemine değindi, televizyonun kapatılıp ailece kitap okunması gerektiğini vurguladı.

Televizyonun her gün yarım saat kapatılıp kitap okunduğunda hem çocukların hem de ailenin kitap okuma alışkanlığı kazanacağını bildiren Vali Gül, böylelikle aile bireyleri arasında da iletişimin güçleneceğini belirtti.

Böylece çocukların akademik başarılarının yükseleceğini ve aile içi iletişimin güçleneceğini anlatan Gül, öğrenci meclisleri kuracaklarına değindi.

Gül, bu meclislerle çocukların sosyal hayata katılımlarının ve kendilerini ifade etmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki çocuklarımız karar versinler, okuma programı oluştursunlar, bilgi yarışmaları, gezi programları düzenlesinler, önemli gün ve haftalarda kendi aralarında görev dağılımı yapıp, ziyaretler yapsınlar, kendilerini ifade edebilsinler. Bir masanın etrafında öğrenci, okul müdürü ve öğretmen aynı konu üzerinde konuşsunlar, tartışsınlar. Bazı şeylerin olmayacağını görsünler, hayatta her şeye ulaşılamayacağını, bazen hayal kırıklığı da yaşanabileceğini yaşayarak görsünler."

Gül'ün ziyaretlerine Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ve diğer ilgililer katıldı.

Proje kapsamında öğretmenlerin öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek, kitap okumanın faydalarını ve okuyan neslin ülkenin kaderini hangi ölçüde etkileyeceğini velilere aktaracağı kaydedildi.

Kaynak: AA