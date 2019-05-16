Vali Gül Öğrenci Pansiyonunda İftar Yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, iftarını, Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan kız öğrencilerle yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıraya girerek yemeğini kendisi alan Vali Gül, öğrencilerle sohbet etti, gençlerin pansiyon ve eğitimle ilgili taleplerini dinleyerek, not aldırdı.

İftarın ardından öğrencilere seslenen Gül, zaman zaman pansiyon ve yurtları gezdiğini ifade ederek, "Bugün de sizlerle iftar yapalım, ramazanın bereketini beraber paylaşalım istedik. Ailenizden uzaksınız ama buradaki idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, bizler sizlerin ağabeyleri, ailesiyiz. Kapımız sizlere 24 saat açık. Bir sıkıntınız olduğunda devamlı kapısını çalacağınız bir yer olduğunu bilin." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerin devlete emanet olduğunu vurgulayan Vali Gül, ailelerin gözünün arkada kalmamasını istedi.

Gül, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bizler burada devletin şefkat eli olarak onların yanındayız. Öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde alarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Ara ara ziyaretlerimize devam edecek, öğrencilerimizle kaldıkları yurtlarda, pansiyonlarda iftarımızı birlikte açacağız. Biz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim gönüllülerimizle büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir."

Kaynak: AA