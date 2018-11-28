Vali Gül, Ödül Alan Öğrencileri Ziyaret Etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, tiyatro yarışmasında 3. olan okulun öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, Akşehir'deki Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro yarışmasında üçüncü olan Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu'nu ziyaret ederek dereceye giren öğrencilerin tiyatro gösterisini izledi.

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, ilave eğitimlerle öğrencilerin desteklenerek geleceğe daha iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin sanatsal faaliyetlerle yoğrulmasının önemine değinen Gül, yetenek taramasının küçük yaşlarda yapılması ve öğrencilerin o yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Arif Nihat Asya Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Gül, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre yakından ilgilendi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade eden Vali Gül, "Öğrenci okul dışında eğitime ihtiyaç duymamalı. Dershanecilik olayı tarihe karıştı. Bu devletimizin kırmızı çizgisidir. Öğrencilerimizin dışarda eğitim alması hem ekonomik hem de ideolojik istismara neden olur. Buna fırsat vermeyeceğiz. Kurs merkezleri denetlenecek. Kaçak dershanecilik yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunların takipçisi olacak." diye konuştu.

Daha iyisinin her zaman mümkün olacağının altını çizen Gül, öğretmen, öğrenci, veli işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Vali Gül, merkez mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, bilgi aldı.