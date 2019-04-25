Vali Gül Nizip'te Temaslarda Bulundu
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde Spor Şehri Gaziantep Projesi kapsamında düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine katıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde Spor Şehri Gaziantep Projesi kapsamında düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine katıldı.
Gül'ü ilçeye gelişinde, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar karşıladı.
Spor salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Gül, Gaziantep ve ilçelerinde sportif alanları genişleterek her yaştan vatandaşın rahatlıkla spor yapmalarını sağlayacak imkanları oluşturacaklarını söyledi.
Daha sonra projede yer alan okullara spor malzemeleri verildi.
Gül, Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde de bulundu.
Kaynak: AA