Vali Gül, Nizip'te incelemelerde bulundu Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulunduİlçeye gelen Vali Gül, yapımı devam eden Kültür Merkezini inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu

İlçeye gelen Vali Gül, yapımı devam eden Kültür Merkezini inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Gül, 950 kişilik konferans salonu, iki cep sineması, yetişkinler ve çocuklar için kütüphanesi ile her yönüyle çok amaçlı bir tesis olan Nizip Kültür Merkezinin Nizip'e yakışacağını belirtti.

İnceleme sonunda Millet Bahçesi'nde kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen çocuklarla ilgilenen Gül, çocuklara maske vererek sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.

Gaziantep-Şanlıurfa yolundaki uygulama noktasını ziyaret eden Gül, burada görev yapan polislerle bir araya geldi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi ve duyarlı olunması vurgusu yaptı.

Vali Gül'ün incelemelerine, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, Nizip belediye başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA