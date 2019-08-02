Vali Gül, Nizip ilçesini ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet-Fatma Cankesen Külliyesi'ni ziyaret etti.

Vali Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile hayırseverler tarafından ilçe yaptırılan Hacı Mehmet-Fatma Cankesen Külliyesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından külliyede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtan Gül, yardımlarından dolayı hayırsever Mehmet Cankesen'e teşekkür etti.

Gül, ardından ilçede yapımı devam eden bazı yatırımları inceledi.

Kaynak: AA