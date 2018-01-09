Vali Gül, Muhtarlarla Buluştu

Sivas Valisi Davut Gül, merkez ile ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan ve merkeze bağlı 90 köy muhtarının katıldığı toplantı, Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı ve son yıllarda kentte yapılan yatırımların anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Tanıtım filminin ardından konuşan Vali Gül, hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bu tabi Sivas'ı daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir hale getirecek. Sivas güvenilir bir şehir, insanlar çocuklarını daha rahat Sivas'a gönderecek. Üniversitemiz daha çok tercih edilecek. Turizm anlamında daha fazla hareketlilik yaşanacak." ifadelerini kullandı.

2017 yılında köylere verilen parke taşının 2016 yılına göre 4 kat arttığını anımsatan Gül, "2016 yılında 400 bin metrekare parke taşı yapmıştık. 2017 yılında ise 1 milyon 700 bin metrekare yaptık. İnşallah 2018'de de aynı şekilde devam edecek. Her sene bir önceki yıldan daha fazla hizmet geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın Sivas'a ilgisini biliyorsunuz. Sayın bakanımız, milletvekillerimizle birlikte her işimizi bire bir takip ediyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Bizler de kamu görevlilerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla hizmetleri götürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sivas'a sağlık alanında yapılan çalışmalara da değinen Gül, yeni hastanenin ihalesinin ve yer tesliminin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 milyon liraya mal olacak hastane ile 250 yataklı ve 195 yataklı yaşlılara hizmet edecek ayrı bir hastanemiz bitmiş olacak. ÇEDAŞ'ın önündeki yere alt geçit yapıldığında ve ÇEDAŞ binası kalktığında hastanemiz hem daha ulaşılabilir olacak hem de yatak kapasitemiz daha artacak. Üniversitenin 230 yataklı bölümünün kaba inşaatı bitti, üniversiteye 800 yataklı yeni bir hastane yapılacak.

İlimizdeki köy yollarının yüzde 60'ı asfalt ve nüfusun bu yollardan yararlanma oranı ise yüzde 86, gönül ister ki 100'de yüz olsun. Bazı köylerimizin asfalt olmadığını biliyoruz. Asfalt yapamadıklarımızı da stabilize yapmak istiyoruz. Bununla ilgili inşallah 2018'de daha kapsamlı çalışma yapacağız. Eski asfaltların ve stabilizelerin onarımını yapacağız. Kanalizasyon altyapısı olan bütün köylerin istisnasız bütün parke taşını yapacağız. İçme suyu ile ilgili köyde sayaç varsa ve buna rağmen su yetmiyorsa makul bir uzaklıktaki suyu getireceğiz."

Programda muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen Gül, taleplerin takipçileri olacaklarını belirtti. Toplantının sonunda muhtarlara katılım sertifikaları Gül tarafından takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceylan, kurum müdürleri, ilçelerin İl Genel Meclis üyeleri katıldı.